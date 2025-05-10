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В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник

В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник

Участились случаи, когда мошенники похищают персональные данные и деньги через приложение удаленного доступа, которое перед этим «рекламируют» жертве как официальное приложение поликлиник или управляющих компаний (УК).

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