В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник

Участились случаи, когда мошенники похищают персональные данные и деньги через приложение удаленного доступа, которое перед этим «рекламируют» жертве как официальное приложение поликлиник или управляющих компаний (УК).
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