Глубокий сон связали с устойчивостью психики к стрессовым событиям

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, выявило статистическую связь между количеством и качеством глубокого сна — медленноволновой фазы, или N3 — и психической устойчивостью к стрессовым событиям.
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