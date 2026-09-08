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Глубокий сон связали с устойчивостью психики к стрессовым событиям

Глубокий сон связали с устойчивостью психики к стрессовым событиям

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, выявило статистическую связь между количеством и качеством глубокого сна — медленноволновой фазы, или N3 — и психической устойчивостью к стрессовым событиям.

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