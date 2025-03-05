СМИ: Стармер и Макрон готовы сопроводить Зеленского на разговор с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон выразили готовность сопровождать Владимира Зеленского в его поездке в США для представления Дональду Трампу плана мирного урегулирования конфликта на Украине.
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