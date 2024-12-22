Сорокин отразил 26 из 29 бросков «Торонто». Победа – 10-я в 24 играх в сезоне

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (6:3). Победа стала для 29-летнего россиянина 10-й в 24 играх в текущем сезоне при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,82.