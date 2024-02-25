The Guardian: Два года спецоперации истощили Украину и укрепили РФ

За два года спецоперации Украина потерпела серьёзные потери с точки зрения экономики. При этом Россия лишь укрепила свои позиции — в 2022 году экономика страны сократилась на два процента, однако уже в следующем году ее показатели выросли на три процента.
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