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Посол РФ в США Анатолий Антонов: «утечки» США о провокации на Украине - часть информационной войны

Посол РФ в США Анатолий Антонов: «утечки» США о провокации на Украине - часть информационной войны

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал попытки Соединенных Штатов Америки обвинить Россию в подготовке провокации для нападения на Украину частью информационной войны.

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