ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сабакарь
    Вы не поняли. Я коротко указал, что средства у народа есть, раз они авто из поднебесной приобретают. Да перешибить Ки...37 млн на яхту и ...
  • Виктор Хованов
    А неплохое название для какой-нить подводно-надводной торпеды-ракеты ТУНЕЦ - звучит почти как 3.14Zдец, только прилич...Что такое тунец?
  • Алексей Смирнов
    Чтобы перешибить китайский автопром вам понадобятся активы нескольких десятков миллионов довольно успешных граждан.37 млн на яхту и ...

"Осмелюсь попросить молиться за него": Клиническая смерть, кома - Симонян раскрыла состояние Тиграна Кеосаяна и его матери

"Осмелюсь попросить молиться за него": Клиническая смерть, кома - Симонян раскрыла состояние Тиграна Кеосаяна и его матери

Царьград Pavel Kashaev/Global Look Press Главред RT Маргарита Симонян раскрыла подробности состояния своего мужа, известного телеведущего Тиграна Кеосаяна, а также его матери, которая совсем недавно уже потеряла старшего сына: "Осмелюсь попросить молиться за него".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЛ
Нина Лубенкова
Помолимся Господу !! Правда всегда очень симпатичный человек!! Маргарита, мы вас любим и мы мысленно с вами желаем выздоровление вашего мужа!!!!!🙏🏻🙏🏻
Ответить
6 час.
Галина
Очень порядочный человек. Господь, помоги ему и спаси.. Нам нельзя терять таких людей..🙏
Ответить
4 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Должна исправить эту ситуацию ( слабое сердце ) только пересадка сердца . У Маргариты средств нет для этого , ( в данном случае ) , ... ? Во всём  мире только так и поступают . Выздоровление , с посылом только на молитвы , не поможет .
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх