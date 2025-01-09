"Осмелюсь попросить молиться за него": Клиническая смерть, кома - Симонян раскрыла состояние Тиграна Кеосаяна и его матери

НЛ Нина Лубенкова Помолимся Господу !! Правда всегда очень симпатичный человек!! Маргарита, мы вас любим и мы мысленно с вами желаем выздоровление вашего мужа!!!!!🙏🏻🙏🏻

Галина Очень порядочный человек. Господь, помоги ему и спаси.. Нам нельзя терять таких людей..🙏