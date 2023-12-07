На смену Нифонтову. Алтайский парламент проведет дополнительные выборы в 2024 году

Имя нового депутата, который будет отстаивать в АКЗС интересы Железнодорожного района Барнаула, станет известно в сентябре 2024 года Алтайское Заксобрание проведет дополнительные выборы по округу № 21, интересы которого в краевом парламенте отстаивал Иван Нифонтов, недавно возглавивший региональный Минспорт.