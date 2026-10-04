"Секретная ракета" для бункеров: В обломках под Киевом нашли маркировку, от которой вздрогнул весь Запад

В обломках ракет после удара по Киеву найдена маркировка 9М723-2Ф3 - новая модификация "Искандера", которую военные эксперты уже окрестили "бункеробоем".
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