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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» пропустил 4 гола за матч впервые с ноября 2023-го – от «Спортинга» в ЛЧ

Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Спортингу» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4).  «Горожане» пропустили 4 гола в одной игре впервые с 12 ноября 2023 года – тогда они сыграли вничью с «Челси» (4:4).

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