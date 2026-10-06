Отечественный ИИ помог найти 250 детей в Новосибирской области

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта разработки технологического партнера Госкорпорации Ростех, компании NtechLab, помогла найти в Новосибирской области 250 пропавших детей чуть менее чем за полтора года.