"Челябинский след": вы не поверите, но в этот раз ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, в ВУЗе

НД

Наталья Дорожкина

Британия опутала нашу страну разветвленной многослойной паутиной. Здесь и укронацистские диверсии, и массовое переселение мигрантов из Средней Азии и Закавказья, и плотная работа со студенчеством и преподавательскими составами в российских вузов, и с научными сотрудниками и руководством научных институтов по всей России. Британский Совет работал в России 30 лет. Плотно работал с преподавателями английского языка школ в 90- годы. Не одно поколение российских преподавателей, студентов и школьников прошли стажировку в британских школах и учебных заведениях. Не все, но многие из них стали агентами влияния в России и добросовестно отрабатывают вложенные в них деньги.