Свободная Пресса Не успел затихнуть скандал с дронами, взлетавшими с фур, отправленных из Челябинска в разные регионы России (дроны атаковали военные аэродромы, включая те, где базируется стратегическая авиация), как этот же регион оказался в центре нового скандала с политическим звучанием.
"Челябинский след": вы не поверите, но в этот раз ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, в ВУЗе
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АС
Александр Сысоев
У нас наверное в каждом третьем вузе есть пятая колонна
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10 час.
НД
Наталья Дорожкина
Британия опутала нашу страну разветвленной многослойной паутиной. Здесь и укронацистские диверсии, и массовое переселение мигрантов из Средней Азии и Закавказья, и плотная работа со студенчеством и преподавательскими составами в российских вузов, и с научными сотрудниками и руководством научных институтов по всей России. Британский Совет работал в России 30 лет. Плотно работал с преподавателями английского языка школ в 90- годы. Не одно поколение российских преподавателей, студентов и школьников прошли стажировку в британских школах и учебных заведениях. Не все, но многие из них стали агентами влияния в России и добросовестно отрабатывают вложенные в них деньги.
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6 час.
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