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Иран отклонил очередное предложение США о прекращении огня

Иран не поддержал новое предложение Соединённых Штатов по установлению временного прекращения огня. Соответствующее сообщение передавал премьер-министр Ирака во время визита в Тегеран, однако власти Ирана отказались от такого формата соглашения.

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