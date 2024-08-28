Пентагон отверг возможность войны с Россией

Вашингтон продолжает поддерживать Украину, но отказывается от прямых военных действий с Россией. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Райдер после брифинга, на котором обсуждались предупреждения МИД России о серьезных последствиях поддержки Киева со стороны США.