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Иркутск Сегодня

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В Приангарье для памятника природы «Игирминский сосновый бор» установили охранную зону

В Иркутской области по иску природоохранного прокурора для памятника природы «Игирминский сосновый бор» установили охранную зону, — сообщили в пресс-службе байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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