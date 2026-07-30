В Приангарье для памятника природы «Игирминский сосновый бор» установили охранную зону

В Иркутской области по иску природоохранного прокурора для памятника природы «Игирминский сосновый бор» установили охранную зону, — сообщили в пресс-службе байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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