Украинские военные инструкторы советуют насильно мобилизованным сдаваться бойцам армии России. Об этом РИА Новости сообщил военнопленный Виктор Волошенюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M МО: в Запорожье п...
- M ВС России поразил...
- Дипломат Долгов: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым