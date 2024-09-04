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Царьград

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Могил стало больше в два раза всего за год: Американцы доказали катастрофичность потерь ВСУ. Кадры с кладбища опубликовали на сайте

Могил стало больше в два раза всего за год: Американцы доказали катастрофичность потерь ВСУ. Кадры с кладбища опубликовали на сайте

Американские журналисты из Washingron Post доказали катастрофичной потерь ВСУ, опубликовав кадры с кладбища на своём сайте.

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