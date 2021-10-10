Мировое обозрение

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Трамп заявил о желании Байдена превратить США в Китай

Трамп заявил о желании Байдена превратить США в Китай

По словам Трампа, Байден намерен построить Китай. В отличие от демократа республиканская партия хочет формировать именно США.

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