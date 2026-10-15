Испанская газета Marca определила претендентов на приз лучшему футболисту сезона-2025/26. Имя победителя, которого выберут более чем 200 членов жюри, объявят 22 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым