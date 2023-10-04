Володин сообщил о переходе Госдумы на отечественное программное обеспечение

Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и госслужащих 1 800 лицензий отечественных аналогов ОС Windows и Microsoft Office для обеспечения перехода работы на отечественное ПО, сообщил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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