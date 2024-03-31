С волками жить – ружье носить

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Юрий Ильинов
В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки Telegraph: в британской армии потеряли или украли десятки единиц оружия По данным издания The Telegraph, с 2018 года британская армия лишилась не менее 30 единиц оружия и техники. Авторы отмечают, что большинство вооружений было утеряно или украдено с военных баз. В списке числятся пулеметы общего назначения (GPMG), штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки, а также несколько тысяч патронов. В издании сообщили, что один из пулеметов GPMG был утерян британским Королевским флотом в море. Также среди потерь числятся пистолеты Glock, автоматы АК-47 советского производства и даже стрелковое оружие времен Первой и Второй мировой войны. По данным Telegraph, с 2018 по 2023 год британские военные потеряли около 1,4 тыс. ноутбуков, сотни компьютеров и 300 USB-накопителей. При этом только за первые три месяца 2023 года было утеряно 50 ноутбуков. В связи с этим член британского парламента Сара Олни призвала провести расследование. Она намерена выяснить, содержалась ли на пропавших компьютерах и жестких дисках секретная информация. В британском военном ведомстве сообщили, что предпринимаются различные меры, чтобы защитить данные от кражи.
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