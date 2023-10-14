Глава JPMorgan заявил, что для мира настало самое опасное время

Нынешние конфликты могут иметь далеко идущие последствия. Мир, вероятно, оказался в самой опасной ситуации за последние десятки лет, предупредил глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон в отчёте за третий квартал, опубликованном на сайте компании.
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