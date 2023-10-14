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  • leonid
    Та какая разница  сколько арестовали. Просто они высказались. Другие молчат,  но всё равно так думают.За неделю арестов...
  • саша дмитренко
    это  кто  тут  запищал?«После Путина всё...
  • Ilya Kogan
    стобой всё ясно евреи в тввои щи надули«После Путина всё...

Глава JPMorgan заявил, что для мира настало самое опасное время

Глава JPMorgan заявил, что для мира настало самое опасное время

Нынешние конфликты могут иметь далеко идущие последствия. Мир, вероятно, оказался в самой опасной ситуации за последние десятки лет, предупредил глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон в отчёте за третий квартал, опубликованном на сайте компании.

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