Кобахидзе связал с Грузией сокращение действия закона об иноагентах в США

Намерения США смягчить действие закона о регистрации иностранных агентов (FARA) связаны с деятельностью «Глубинного государства» и планами властей Грузии принять копию закона FARA, 8 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
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