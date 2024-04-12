После вылета из плей-офф ВХЛ тренер «Югры» Епанчинцев заявил, что некоторые игроки не оправдали надежды

Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в полуфинале плей-офф Кубка Петрова, предъявив претензии к своим игрокам, которые проиграли в серии соперникам из тульского «АКМ» со счетом 4-1.
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