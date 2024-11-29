Экс-посол США в НАТО назвал условия получения Украиной членства в альянсе

Украина может получить членство в НАТО «очень быстро», если будет достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией, заявил бывший посол США в НАТО Курт Волкер 29 ноября в комментарии телеканалу Sky News.
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