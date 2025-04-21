Начался суд по принудительному разделению Google — это определит будущее интер...

Начался суд по принудительному разделению Google — это определит будущее интернетаМинистерство юстиции США в ходе судебного разбирательства в рамках антимонопольного дела против Google заявило, что лучшим способом решить вопрос монополии в сфере интернет-поиска станет разделение компании стоимостью $1,81 трлн.