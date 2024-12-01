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Разлив нефти из трубопровода «Дружба» произошел в Польше

Разлив нефти из трубопровода «Дружба» произошел в Польше

Около города Пневы на западе Польши местные жители обнаружили разлив нефти из трубопровода «Дружба». Позднее власти приняли экстренные меры по предотвращению последствий ЧП, сообщило агентство Reuters со ссылкой на польского оператора трубопровода Pern.

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