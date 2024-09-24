Вирусы эволюционируют: какие проблемы принесет осенний сезон

Начинающийся осенний сезон вирусов окажется непростым. Об этом заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал KP.
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