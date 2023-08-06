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Аналитик Кимбалл призвал США и Россию положить конец смертельно опасной «игре в ядерное сдерживание»

Аналитик Кимбалл призвал США и Россию положить конец смертельно опасной «игре в ядерное сдерживание»

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями в США Дэрил Кимбалл выразил мнение, что Вашингтону и Москве следует прекратить смертельно опасную "игру в ядерное сдерживание".

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