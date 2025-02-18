Байдена обвинили в бездействии по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая администрация президента США Джо Байдена не предпринимала никаких дипломатических усилий и не вела обсуждений для урегулирования конфликта на Украине.
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