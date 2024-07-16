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Россиянам объяснили, как летом отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Россиянам объяснили, как летом отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Летом люди чаще болеют кишечными инфекциями. Иногда они протекают сравнительно легко, но в некоторых случаях пациенту требуется медицинская помощь, так как такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.

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