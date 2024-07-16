Россиянам объяснили, как летом отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Летом люди чаще болеют кишечными инфекциями. Иногда они протекают сравнительно легко, но в некоторых случаях пациенту требуется медицинская помощь, так как такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.
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