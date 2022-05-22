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«Меч возмездия» невозможно перехватить. «Сармат» простоит на вооружении 50 лет

«Меч возмездия» невозможно перехватить. «Сармат» простоит на вооружении 50 лет

Командующий ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации Сергей Каракаев в ходе свежего интервью рассказал о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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