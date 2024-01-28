СБУ начала обыски у сотрудников Минобороны Украины по делу о хищении $40 млн

На Украине очередные чиновники решили "погреть руки" на закупках 100 тысяч снарядов. В результате из бюджета Минобороны пропали 1,5 млрд гривенЧиновники Министерства обороны Украины в очередной раз попались на расхищении бюджета.
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