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Киммих о том, как пережил вылет с ЧМ-2022: «Я не провалился в яму благодаря трем своим детям»

Йозуа Киммих рассказал, как пережил вылет Германии с ЧМ-2022. Несмотря на победу над Коста-Рикой в 3-м туре группового этапа (4:2), сборная Германии заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

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