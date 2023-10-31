Для большой компании: проехал на китайском грузовике Dongfeng Capitan-T с двойной кабиной

Вторая половина 2023 года для «Промтеха» выдалась ударной. Минувшим летом не проходило месяца, чтобы компания не презентовала новую модификацию коммерческой машины, построенной на базе легкого грузовика Dongfeng Capitan-T.
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