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Дмитрий Воденников: «Приснившиеся люди». Эссе из сборника

Дмитрий Воденников: «Приснившиеся люди». Эссе из сборника

Писатель Дмитрий Воденников рассказывает о судьбах писателей, режиссеров и музыкантов. Автор увлекает читателя в собственноручно сконструированный мир грез, объединяя под одной обложкой Ахматову и Пугачеву, Цветаеву и Франк, Пастернака и Горалик.

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