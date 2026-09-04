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Татар-информ

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«За ними никто не стоит»: Вайцеховская объяснила заниженные оценки Нелюбовой

«За ними никто не стоит»: Вайцеховская объяснила заниженные оценки Нелюбовой

Фото: скриншот с прямой трансляции Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала выступление российской фигуристки Камиллы Нелюбовой на турнире серии «челленджер» в Токио.

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