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Одинокая многодетная мать из Барнаула пожаловалась на отсутствие транспорта

Одинокая многодетная мать из Барнаула пожаловалась на отсутствие транспорта

Женщина живет на станции Ползуново и сегодня не смогла уехать оттуда с ребенком на руках Одинокая многодетная мать из Барнаула, проживающая в районе станции Ползуново, пожаловалась на проблемы с транспортом.

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