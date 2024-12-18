Одинокая многодетная мать из Барнаула пожаловалась на отсутствие транспорта

Женщина живет на станции Ползуново и сегодня не смогла уехать оттуда с ребенком на руках Одинокая многодетная мать из Барнаула, проживающая в районе станции Ползуново, пожаловалась на проблемы с транспортом.
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