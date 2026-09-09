В Крыму появилось 310 тонн дешёвого топлива — где искать?В среду, 9 сентября, крымские автомобилисты получили возможность заправиться по сниженным ценам сразу на 94 автозаправочных станциях полуострова.
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