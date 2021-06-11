Пропорции счастья

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Беженцы и самые важные вещи, которые они взяли с собой

Беженцы и самые важные вещи, которые они взяли с собой

Сирийская женщина, которая провезла игрушечную черепаху в Мюнхен в кармане, девочка, которая взяла с собой кошку в лагерь беженцев Идомени в Греции, — все, кому пришлось убежать из дома и родной страны, задаются вопросом: «Что для меня настолько важно, что я не могу это оставить?»Фотограф из Базеля Габриэль Хилл пригласил беженцев в свою студию, где он обычно делает корпоративные портретные фотосессии, и попросил их принести самую важную вещь, которую они везли с собой на пути в безопасное место.

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