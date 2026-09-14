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Контрафронт

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Индонезия: два человека были убиты и семь получили ранения в районе Сетокок округа Буланг, Батам,...

Индонезия: два человека были убиты и семь получили ранения в районе Сетокок округа Буланг, Батам, провинция островов Риау, около 16:30 (09:30 по Гринвичу) 14 сентября в результате столкновений между двумя группировками.

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