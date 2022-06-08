"Замешан крупный бизнесмен": важного чиновника "прижали" силовики в Приморье - кадры

"Замешан крупный бизнесмен": важного чиновника "прижали" силовики в Приморье - кадры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора жилищной комиссии Приморского края.

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