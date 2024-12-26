Завтра в Молдове пройдут очередные учения

Бойцы специального назначения полиции Fulger проведут завтра учения в центре страны. Эти действия являются плановыми и направлены на совершенствование профессиональных навыков полицейских, информирует Национальная полиция.
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