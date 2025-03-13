София Князева, 12 лет, несовершенный остеогенез, спасет операция, 807 380 ₽

У Софии Князевой из Перми несовершенный остеогенез – очень хрупкие кости. Девочка перенесла множество переломов, плохо развивалась до пяти лет – до момента, когда ее родители с помощью Русфонда начали лечить Соню в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic).