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В Россию прибыли еще 105 беженцев из Газы

Борт МЧС доставил в «Домодедово» еще одну группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей, в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей, сообщает министерство в своем телеграм-канале.

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