УК в Краснодаре выставила жильцам счёт за флаг ко Дню Победы, но не убрала его после праздника. К сентябрю полотнище превратилось в лохмотья

УК в Краснодаре выставила жильцам счёт за флаг ко Дню Победы, но не убрала его после праздника. К сентябрю полотнище превратилось в лохмотьяВ редакцию «Живой Кубани» обратился Виталий Новиков — председатель совета многоквартирного дома на проспекте Писателя Знаменского, 17.