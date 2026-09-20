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Живая Кубань

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УК в Краснодаре выставила жильцам счёт за флаг ко Дню Победы, но не убрала его после праздника. К сентябрю полотнище превратилось в лохмотья

УК в Краснодаре выставила жильцам счёт за флаг ко Дню Победы, но не убрала его после праздника. К сентябрю полотнище превратилось в лохмотья

УК в Краснодаре выставила жильцам счёт за флаг ко Дню Победы, но не убрала его после праздника. К сентябрю полотнище превратилось в лохмотьяВ редакцию «Живой Кубани» обратился Виталий Новиков — председатель совета многоквартирного дома на проспекте Писателя Знаменского, 17.

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