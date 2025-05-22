Высшая школа менеджмента СПбГУ готова сотрудничать с Архангельской областью

Первый заместитель губернатора Архангельской области — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев посетил кампус «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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