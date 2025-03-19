В Карагандинской области задержан мужчина, выкупавший девочек для сексуальных утех

18 марта в Министерстве внутренних дел РК заявили о проведении широкомасштабной операции "STOP-трафик", в рамках которой выявили вопиющие факты торговли людьми, вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, притоносодержания и сводничества, сообщает Zakon.
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