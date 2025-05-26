В Адыгее МГТУ провел выездной научный семинар «Международный день пчелы».

Выездной научный семинар к Международному дню пчелыВ рамках плана научной работы Майкопского государственного технологического университета кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции провела выездной научный семинар «Международный день пчелы».
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