В Бобруйском районе коллективное обращение граждан о нарушении их имущественных прав помогло восстановить справедливость.

Прокуратура Могилевской области обратилась в суд после выявления ошибок при продаже и регистрации прав в отношении девяти земельных участков и расположенных на них капитальных строений в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района.
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